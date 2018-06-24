Приднестровье отказалось выводить российские войска

Власти Приднестровья отказались выводить российские войска со своей территории. МИД республики заявил, что они обеспечивают там «мир и безопасность».

Заявление опубликовано на сайте МИД Приднестровья. Резолюцию о выводе российских войск, принятой накануне Генассамблеей ООН, там называли демаршем и напомнили о соглашении 1992 года, по которому миротворцы из России присутствуют на территории непризнанной Республики в рамках урегулирования вооруженного конфликта, и ответили, что менять формат можно только после того, как этот конфликт будет исчерпан.

В 1990 году Приднестровье провозгласило независимость от Молдавии. В 90-х годах на территорию Приднестровья была введена группа российских войск в качестве миротворцев. В 1999 году на совещании ОБСЕ в Стамбуле Россия обязывалась вывести войска до 2001 года, это до сих пор не сделано.

24 июня Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск с территории непризнанной республики. За нее проголосовали 64 страны, 15 были против, 83 воздержались.