Приднестровье отказалось выводить российские войска

Власти Приднестровья отказались выводить российские войска со своей территории. МИД республики заявил, что они обеспечивают там «мир и безопасность».
Заявление опубликовано на сайте МИД Приднестровья. Резолюцию о выводе российских войск, принятой накануне Генассамблеей ООН, там называли демаршем и напомнили о соглашении 1992 года, по которому миротворцы из России присутствуют на территории непризнанной Республики в рамках урегулирования вооруженного конфликта, и ответили, что менять формат можно только после того, как этот конфликт будет исчерпан.
24 июня Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских войск с территории непризнанной республики. За нее проголосовали 64 страны, 15 были против, 83 воздержались.