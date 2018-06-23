Еврокомиссия пообещала ответить на ввод Вашингтоном пошлин на автомобили из ЕС

Введение пошлин на европейские автомобили Вашингтоном не останется без ответа, заявил зампред Еврокомиссии Юрки Катайнен. Дональд Трамп собирается ввести сбор на них в размере 20%.
О том, что Еврокомиссия отреагирует на действия США, Юрки Катайнен заявил в интервью изданию Le Monde. «Совершенно непонятно, каким образом машины могли бы угрожать национальной безопасности США», — сказал он.
После того, как США ввела повышенные пошлины на импорт стали и алюминия, ЕС, Россия, Китай, Мексика и Индия заявили о зеркальных мерах
, повысив сборы на американские товары. Позже стало известно, что президент США Дональд Трамп собирается ввести пошлины в размере 20% на ввоз европейских автомобилей. Решение может быть принято в начале 2019 года, если ЕС не снимет торговые барьеры в отношении Вашингтона. «В Европе следят за этим процессом с большим беспокойством», — пишет Le Monde.