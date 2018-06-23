Еврокомиссия пообещала ответить на ввод Вашингтоном пошлин на автомобили из ЕС

Введение пошлин на европейские автомобили Вашингтоном не останется без ответа, заявил зампред Еврокомиссии Юрки Катайнен. Дональд Трамп собирается ввести сбор на них в размере 20%.

О том, что Еврокомиссия отреагирует на действия США, Юрки Катайнен заявил в интервью изданию Le Monde. «Совершенно непонятно, каким образом машины могли бы угрожать национальной безопасности США», — сказал он.