33 российским атлетам разрешили выступать под нейтральным флагом

Еще 33 российских атлета получили право участвовать в международных соревнованиях. Им разрешили выступать под нейтральным флагом.

Заявки спортсменов одобрила Международная ассоциация легкоатлетических федераций, говорится в сообщении на ее сайте. Среди них документы чемпиона мира по бегу с барьерами Сергея Шубенкова, чемпиона мира по прыжкам в высоту Данилы Лысенко и чемпиона Росиси по спортивной ходьбе Сергея Широбокова.

Всего ИИАФ одобрила заявки 58 спортсменов из России, еще 44-м запретили участвовать в соревнованиях. Всероссийская легкоатлетическая федерация также отстранена от международных состязаний.

В ноябре 2015 года российских легкоатлетов отстранили от соревнований из-за допингового скандала. Позже тем, кто соответствует критериям Международной федерации, разрешили выступать на турнирах под нейтральным флагом.