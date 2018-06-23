Туроператор «Матрешка-Тур» прекратил деятельность

Петербургский туроператор «Матрешка-Тур» сообщил о прекращении деятельности. В компании сказали, что не смогут выплатить свои долги.
«Нам искренне жаль, что мы не смогли оправдать Ваше доверие и продолжать радовать Вас своими туристическими программами», — говорится в обращении на сайте компании. Там сообщается, что туроператор «не имеет возможности оперативного восстановления в реестре туроператоров в связи с отзывом лицензии у страховой компании, предоставлявшей ранее финансовые гарантии». Речь идет о компании АО АСК «Инвестстрах».
Также компания напоминает об отказе в предоставлении ей слотов в аэропортах китайского острова Хайнань, из-за чего в конце декабря 2017 года около 160 туристов застряли там « в ожидании решения визовых вопросов и обратного вылета». Из-за убытков туроператор отменил программы в Израиль и Болгарию и частично выплатил компенсации за несостоявшиеся туры на 20 млн рублей. В апреле ЦБ отозвал лицензию у компании «Инвестстрах». В АТОР «Интерфаксу» сказали
, что у компании на тот момент уже не было денег на договор о страховании ответственности с новым страховщиком.