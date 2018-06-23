Туроператор «Матрешка-Тур» прекратил деятельность

Петербургский туроператор «Матрешка-Тур» сообщил о прекращении деятельности. В компании сказали, что не смогут выплатить свои долги.

«Нам искренне жаль, что мы не смогли оправдать Ваше доверие и продолжать радовать Вас своими туристическими программами», — говорится в обращении на сайте компании. Там сообщается, что туроператор «не имеет возможности оперативного восстановления в реестре туроператоров в связи с отзывом лицензии у страховой компании, предоставлявшей ранее финансовые гарантии». Речь идет о компании АО АСК «Инвестстрах».