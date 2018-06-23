ООН требует от России вывести войска из Молдовы

Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием вывести российские войска из Приднестровья. Российские военные находятся там в составе миротворческих сил.

На сайте организации сообщается, что резолюцию поддержали 64 страны-участницы ООН, 15 делегаций выступили против, 83 воздержались. Инициаторами резолюции выступили Молдавия, Грузия, Канада, Латвия, Литва, Румыния, Украина и Эстония. В документе говорится о беспокойстве ООН «по поводу продолжающегося размещения Оперативной группы российских войск и вооружений на территории Республики Молдавия без согласия этого государства».

Генассамблея ООН призвала Россию «без оговорок и дальнейшего промедления» вывести войска и напомнила, что Конституция Молдавии запрещает размещать на ее территории иностранные войска. Также в документе говорится о том, что РФ взяла на себя обязательство завершить вывод вооруженных сил из этой страны «в конкретные сроки» еще на саммите в 1999 году.

Приднестровье получило независимость от Молдавии в 1990 году, позже в республику вошла группа российских войск в качестве миротворцев. В 1999 году по решению Стамбульского совещания ОБСЕ Россия обязалась вывести личный состав и оружие из Приднестровья до 2001 года, но так и не сделала этого. В июле 2017 года парламент Молдавии принял декларацию о их выводе с территории страны.