ООН призывает к немедленному прекращению наступления в Сирии

Генсек ООН Антониу Гуттериш призвал немедленно прекратить наступление в Сирии. Эскалация военных действий угрожает жизням мирных людей, заявил он.

В специальном заявлении, опубликованном на сайте ООН, Антониу Гуттериш заявляет, что серьезно обеспокоен военными атаками на юго-западе Сирии. По его словам, это привело «к перемещению тысяч мирных жителей, большая часть из которых направилась в иорданской границе». Также генсек ООН обеспокоен «рисками, которыми грозит это наступление для региональной безопасности». Гутерриш призывает все стороны конфликта в Сирии уважать международное и гуманитарное право и напоминает, что все они обязаны защищать мирное население и гражданскую инфраструктуру.

Речь идет о наступлении сирийской армии в провинции Дераа на позиции оппозиционных сил возле иорданской границы. Военные действия там идут с начала июня. На этой территории проживают 750 тыс. человек. Наблюдатели ООН сообщали о массовых жертвах из-за обстрелов и бомбардировок.