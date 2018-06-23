Пентагон приостановил военные учения с Южной Кореей

Пентагон частично приостановил совместные военные учения с Южной Кореей на неопределенный срок. Это сделано в рамках договоренностей с КНДР, достигнутых в Сингапуре.

Как сообщается в заявлении Пентагона, приостановлены тренировки по программе «Freedom Guardian» и учения в рамках программы обменов для корейских морских пехотинцев, которые были запланированы на следующие 3 месяца. «Дальнейшие решения будут зависеть от того, будет ли КНДР продолжать вести продуктивные переговоры», — говорится в заявлении.

19 июня Пентагон подтвердил приостановку совместных учений Ulchi Freedom Guardian. В ходе переговоров в Сингапуре президент США Дональд Трамп гарантировал лидеру КНДР Ким Чен Ыну «гарантии безопасности» в обмен на ядерное разоружение.