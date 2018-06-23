Членам «Единой России» запретили критиковать пенсионную реформу

Критика пенсионной реформы в «Единой России» недопустима — заявил секретарь партии Андрей Турчак. Он призвал однопартийцев поддержать законопроект о повышении пенсионного возраста в Госдуме.
На закрытом заседании думской фракции «Единой России» Андрей Турчак заявил о недопустимости противоречий среди членов партии в вопросе повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Турчак призвал «подставить плечо» премьер-министру Дмитрию Медведеву, который ранее призвал поддержать инициативу правительства о пенсионной реформе. По словам секретаря «Единой России», перед партийцами стоит «электоральная задача нивелировать остроту этого вопроса».
Ранее член «Единой России» депутат Наталья Поклонская сообщала в Twitter, что она будет голосовать против повышения пенсионного возраста.
14 июня правительство представило законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Первыми изменения коснутся тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году, они смогут сделать это на год позже.