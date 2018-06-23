Членам «Единой России» запретили критиковать пенсионную реформу

Критика пенсионной реформы в «Единой России» недопустима — заявил секретарь партии Андрей Турчак. Он призвал однопартийцев поддержать законопроект о повышении пенсионного возраста в Госдуме.

На закрытом заседании думской фракции «Единой России» Андрей Турчак заявил о недопустимости противоречий среди членов партии в вопросе повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Турчак призвал «подставить плечо» премьер-министру Дмитрию Медведеву, который ранее призвал поддержать инициативу правительства о пенсионной реформе. По словам секретаря «Единой России», перед партийцами стоит «электоральная задача нивелировать остроту этого вопроса».

Также Андрей Турчак обратил внимание на то, что некоторые члены партии выражали несогласие с реформой. Он назвал это недопустимым и сказал, что «по каждому такому заявлению будут сделаны соответствующие выводы». Секретарь партии добавил, что депутатам Госдумы предстоит провести следующую неделю в регионах. По его словам, им нужно «подготовить содержательную аргументацию и с этим идти в народ».

Ранее член «Единой России» депутат Наталья Поклонская сообщала в Twitter, что она будет голосовать против повышения пенсионного возраста.

14 июня правительство представило законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Первыми изменения коснутся тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году, они смогут сделать это на год позже.