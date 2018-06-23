США продлили санкции против КНДР

США на год продлили санкции против КНДР из-за ядерной угрозы. Они действуют с 2008 года.

В сообщении на сайте Белого дома говорится, что действия властей Северной Кореи «по-прежнему представляют собой угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США».