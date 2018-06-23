США продлили санкции против КНДР

США на год продлили санкции против КНДР из-за ядерной угрозы. Они действуют с 2008 года.
В сообщении на сайте Белого дома говорится, что действия властей Северной Кореи «по-прежнему представляют собой угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США».
Вашингтон вводит санкции против КНДР с 2008 года. Помимо угрозы применения ядерного оружия, они связаны с нарушениями прав человека. Объявление нового пакета ограничительных мер отложили из-за встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, которая прошла 12 июня в Сингапуре. По итогам они подписали соглашение
, в котором Ким обязался завершить процесс разоружения, а Трамп — предоставить гарантии безопасности КНДР.