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США может ввести санкции против миллиардера Евтушенкова, АФК «Система» и МТС

22.06.2018

Члены американского Конгресса предложили включить в санкционный список российского миллиардера Владимира Евтушенкова и подконтрольные ему компании. Речь идет об АФК «Система» и компании МТС.

В письме на имя министра финансов США Стивена Мнучина конгрессмены Марк Уолкер и Илеан Рос-Лейтинен просят принять срочные меры в отношении миллиардера и проверить деятельность его компаний. В обращении отмечается, что компании Евтушенкова участвовали в крупных проектах в Крыму, а акции АФК «Система» торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

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