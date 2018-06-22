США может ввести санкции против миллиардера Евтушенкова, АФК «Система» и МТС

Члены американского Конгресса предложили включить в санкционный список российского миллиардера Владимира Евтушенкова и подконтрольные ему компании. Речь идет об АФК «Система» и компании МТС.

В письме на имя министра финансов США Стивена Мнучина конгрессмены Марк Уолкер и Илеан Рос-Лейтинен просят принять срочные меры в отношении миллиардера и проверить деятельность его компаний. В обращении отмечается, что компании Евтушенкова участвовали в крупных проектах в Крыму, а акции АФК «Система» торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.