Пошлины на американские автомобили могут вырасти в России

Власти России рассматривают возможность повышения пошлин на легковые автомобили из США. Это может стать одной из ответных мер на ограничения Вашингтона, который поднял пошлины на импорт стали и алюминия.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова главы Минэкономразвития Максима Орешкина. 19 июня ведомство заявило, что Россия введет дополнительные сборы на товары из США, и их окончательный перечень будет сформирован позже. Максимальная сумма ответных мер может составить $537,6 млн — таков размер ущерба от ограничений США.