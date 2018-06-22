Олег Сенцов отказался просить о помиловании

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет колонии, не будет писать прошение президенту о своем помиловании.

Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Дмитрий Динзе. По его словам, состояние режиссера, который с 14 имая держит голодовку, остается без изменений. «Он говорит, что в основном лежит, так как у него начались проблемы с почками и сердцем», — рассказал юрист, добавив, что на 26-й день голодовки у Сенцова произошел кризис, состояние удалось стабилизировать в больнице.

Ранее Динзе сообщил, что Сенцов отказался прекращать голодовку. Также адвокат опроверг заявления российского омбудсмена Татьяны Москальковой о том, что режиссер в колонии набирает вес.

Олега Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая он держит бессрочную голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных в России.