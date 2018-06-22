Рейтинг Путина упал до уровня 2013 года

Рейтинг Владимира Путина упал до уровня 2013 года. Это произошло после объявления правительства о повышении пенсионного возраста.

С 10 по 17 июня рейтинг президента России снизился с 62% до 54%, сообщается на сайте Фонда «Общественное мнение». Это самый низкий уровень с 2013 года.

ВЦИОМ также зафиксировал падение показателей. По его данным, уровень одобрения Путина упал за этот период с 77% до 72%. Снизился и уровень одобрения работы премьер-министра Дмитрия Медведева и правительства РФ.

РБК пишет, что, по мнению руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаила Мамонова, показатели упали из-за роста цен на бензин и объявления о пенсионной реформе.

14 июня правительство представило законопроект, который повышает пенсионный возраст в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В тот же день власти объявили о планах повысить НДС с 18% до 20%. Петиция на сайте Change.org с требованием не повышать пенсионный возраст набрала более 2 млн подписей. В регионах готовят акции протеста.