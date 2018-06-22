Власти Чехии поддержали закон об однополых браках

Правительство Чехии поддержало законопроект, который разрешает браки для однополых пар. Теперь документ должен набрать большинство голосов в парламенте.

Как сообщает Reuters, об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Законопроект о легализации однополых браков разработали 46 депутатов парламента. Еще 37 депутатов подготовили противоположный проект закона, который предусматривает закрепление понятия «Брак» в Конституции как союз мужчины и женщины.

Документ, который в итоге поддержало правительство, должен набрать большинство голосов в 200-местном парламенте. Для изменения Конституции потребуется 120 голосов. Когда пройдет голосование, неизвестно. Reuters отмечает, что партии пытаются сформировать коалицию с парламентских выборов 2017 года.

С 2006 года в Чехии однополые пары могут регистрировать партнерские отношения, которые предполагают право на наследство и выплату алиментов.