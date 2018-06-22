Из дела пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского убрали почти все эпизоды

В деле пресс-секретаря РКН Вадима Ампелонского, который обвиняется в крупной растрате, остался только один эпизод из девяти. Сегодня Мосгорсуд оставил его под домашним арестом.
Об этом, как сообщает «Интерфакс», на заседании Мосгорсуда сказала адвокат одного из фигурантов дела Елена Вяткина.
По делу о крупной растрате, помимо Ампелонского, проходят бывший начальник правововго управления Роскомнадзора Борис Едидин, генеральный директор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева и ее бывший советник Александр Весельчаков. Их обвиняют в растрате порядка 6 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено
в сентябре 2017 года и связано с фиктивным трудоустройством сотрудником ГРЧЦ, подконтрольного РКН. На сегодняшнем заседании суд оставил под домашним арестом Ампелонского и еще двух фигурантов, Анастасия Звягинцева находится под подпиской о невыезде.