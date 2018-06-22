Из дела пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского убрали почти все эпизоды

В деле пресс-секретаря РКН Вадима Ампелонского, который обвиняется в крупной растрате, остался только один эпизод из девяти. Сегодня Мосгорсуд оставил его под домашним арестом.

Об этом, как сообщает «Интерфакс», на заседании Мосгорсуда сказала адвокат одного из фигурантов дела Елена Вяткина.