Владельца лодочной станции освободили из СИЗО по делу о крушении катамарана на Волге

Волгоградский районный суд изменил меру пресечения владельцу лодочной станции, который является фигурантом дела об аварии катамарана на Волге. Леонид Жданов выйдет из Сизо и отправится под домашний арест до 12 августа.
Таким образом, сообщает ТАСС, суд удовлетворил ходатайство защиты Жданова.
Крушение катамарана произошло 11 июня
. Прогулочное судно столкнулось с баржей в 250 м от берега Волги в Волгограде. Погибли 11 человек, пятеро выжили. Катамараном управлял бывший чиновник Дмитрий Хахалев, в крови которого нашли алкоголь, он погиб. По предварительным данным, мужчина игнорировал предупреждающие сигналы с баржи. Само судно не было зарегистрировано, а на его борту было больше человек, чем разрешено. Следствие считает, что Леонид Жданов, будучи владельцем лодочной станции, должен был предотвратить
выход катамарана в акваторию.