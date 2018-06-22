Премьер-министр Чечни станет советником Путина

Владимир Путин назначил своим советником премьер-министра Чечни Абубакара Эдельгериева. До этого он провел еще несколько назначений.

О назначении Эдельгериева советником президента РФ говорится в указе, размещенном на сайте Кремля. Главой правительства Чечни он работал с мая 2012 года, до этого чиновник был зампредом правительства республики. На должности советника президента он будет заниматься вопросами климата. «У нас глобальные вопросы — потепление климата. Россия участвует в международных совещательных органах, советах, Киотском соглашении, Парижском соглашении. Некоторые мы ратифицировали, некоторые нет, там большой объем работы. Это и внутренние вопросы, и внешние в том числе", — сказал он агентству ТАСС.