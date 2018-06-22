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Премьер-министр Чечни станет советником Путина

22.06.2018

Владимир Путин назначил своим советником премьер-министра Чечни Абубакара Эдельгериева. До этого он провел еще несколько назначений.

О назначении Эдельгериева советником президента РФ говорится в указе, размещенном на сайте Кремля. Главой правительства Чечни он работал с мая 2012 года, до этого чиновник был зампредом правительства республики. На должности советника президента он будет заниматься вопросами климата. «У нас глобальные вопросы — потепление климата. Россия участвует в международных совещательных органах, советах, Киотском соглашении, Парижском соглашении. Некоторые мы ратифицировали, некоторые нет, там большой объем работы. Это и внутренние вопросы, и внешние в том числе", — сказал он агентству ТАСС.

Ранее сообщалось, что советником президента Путин назначил Валентина Юмашева. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РБК, что Юмашев «уже 18 лет» работает на этой должности, а информация в указе появилась из-за технической ошибки. Полный список назначений в Администрации Президента опубликован на сайте Кремля.

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