Кремль выдвинет Владимира Васильева на пост главы Дагестана

Владимир Путин выдвинет кандидатуру Владимира Васильева на выборы главы Дагестана. Они пройдут 9 сентября.
Как пишет РБК, кандидатура Васильева, который сейчас является врио главы Дагестана, будет представлена Народному собранию республики. Источники агентства подтверждают, что Васильев является приоритетным кандидатом, и депутаты собираются голосовать за него.
Врио главы Дагестана Владимир Васильев возглавил республику после того, как его предшественник Рамазан Абдулатипов был экстренно вызван в Кремль и написал там заявление об увольнении. Ранее Васильев работал первым замглавы МВД РФ. В январе 2018 года в Дагестан приехала комиссия из Генпрокуратуры, СК, МВД и ФСБ. В регионе прошли проверки и обыски у высокопоставленных чиновников. Правительство республики было отправлено в отставку, а бывшему премьер-министру и его заместителям предъявили обвинения в мошенничестве.