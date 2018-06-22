Кремль выдвинет Владимира Васильева на пост главы Дагестана

Владимир Путин выдвинет кандидатуру Владимира Васильева на выборы главы Дагестана. Они пройдут 9 сентября.

Как пишет РБК, кандидатура Васильева, который сейчас является врио главы Дагестана, будет представлена Народному собранию республики. Источники агентства подтверждают, что Васильев является приоритетным кандидатом, и депутаты собираются голосовать за него.

По закону, глава Дагестана избирается Народным собранием сроком на 5 лет из 3 кандидатов, предложенных президентом РФ. Ранее в числе возможных кандидатур на этот пост обсуждали бывшего министра экономики Татарстана, а сейчас премьер-министра Дагестана Артема Здунова. Источники РБК говорят, что Владимир Васильев не хотел надолго оставаться в республике, но решение о его выдвижении принято на уровне руководства страны. «Та зачистка и наведение порядка, которую затеял Васильев в Дагестане, далека до своего завершения, и логично, что федеральный центр хочет и дальше видеть Васильева на посту главы Дагестана», — заявил РБК политконсультант Дмитрий Фетисов.По его мнению, чиновнику понадобится несколько лет, чтобы искоренить коррупцию в регионе. По его мнению, республиканские элиты недовольны действиями Васильева.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев возглавил республику после того, как его предшественник Рамазан Абдулатипов был экстренно вызван в Кремль и написал там заявление об увольнении. Ранее Васильев работал первым замглавы МВД РФ. В январе 2018 года в Дагестан приехала комиссия из Генпрокуратуры, СК, МВД и ФСБ. В регионе прошли проверки и обыски у высокопоставленных чиновников. Правительство республики было отправлено в отставку, а бывшему премьер-министру и его заместителям предъявили обвинения в мошенничестве.