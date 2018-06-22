Еврогруппа завершает программу финансовой помощи Греции

Еврогруппа выделит Греции последний транш на €15 млрд. Это пятое перечисление в рамках программы финансовой помощи Европейского стабилизационного механизма.

Как сообщается в пресс-релизе Еврогруппы, €5,5 млрд переведу на отдельный счет для обслуживания долга Афин, остальная сумма будет направлена на формирование денежных резервов страны. По итогам программы финансовой помощи у Греции должен сформироваться запас в €24,1 млрд. Этих денег должно хватить на 22 месяца с момента окончания программы, которая завершится в августе.

В пресс-релизе сообщается, что Греция «выходит из программы финансовой помощи с более сильной экономикой». Еврогруппа призвала Афины продолжить реформы. Организация совместно с МВФ оказывает помощь Греции из-за финансового кризиса с 2010 года. За это время Афинам выделили около €240 млн.