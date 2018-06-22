Валентин Юмашев стал советником Владимира Путина

Владимир Путин назначил Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. В 1997-1998 годах Юмашев возглавлял администрацию президента Бориса Ельцина. Он женат на дочери Ельцина Татьяне Дьяченко. В 2000 году Валентин Юмашев стал одним из учредителей Фонда Бориса Ельцина.

Кроме того, Путин переназначил Николая Патрушева на пост секретаря Совбеза. Патрушев работает на этой должности с 2008 года, до этого он возглавлял ФСБ. Первым заместителем Патрушева назначен Юрий Аверьянов, заместителями секретаря Совбеза стали Сергей Вахруков, Александр Гребенкин, Рашид Нургалиев, Михаил Попов и Олег Храмов. Также Путин переназначил на пост уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову. Михаил Казаринов назначен на должность замруководителя протокола президента РФ, Юрий Свиридов - заместителем пресс-секретаря президента.

Также Путин подписал указ«О должностных лицах Администрации президента РФ». Так, начальником управления по научно-образовательной политике назначена Инна Биленкина, управление протокола возглавит Анна Куликова, управление по внешней политике — Александр Манжосин, начальником управления по внутренней политике становится Андрей Ярин, экспертное управление возглавит Владимир Симоненко, управление пресс-службы и информации — Андрей Цыбулин.