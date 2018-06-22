ЦБ отозвал лицензию у связанного с бывшей женой Игоря Сечина банка

ЦБ РФ с 22 июня отозвал лицензию у организации Мосуралбанк. В числе его совладельцев — бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Об отзыве лицензии сообщается на сайте Банка России. По его данным на 25 мая, в числе совладельцев Мосуралбанка числилась бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина. В сообщении говорится, что бизнес-модель банка была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и аффилированных с ними лиц, что привело к большому объему проблемных активов на его балансе. Кроме того, Мосуралбанк направлял в ЦБ «существенно недостоверную отчетность», чтобы скрыть от регулятора основания для отзыва лицензии.

Reuters со ссылкой на материалы ЦБ пишет , что Марина Сечина владела акциями кредитной организации через несколько региональных сбытовых компаний. Это Вологдаэнергосбыт, Роскоммунэнерго и Архэнергосбыт.

В банке введена временная администрация. Агентство по страхованию вкладов обещает начать выплаты вкладчикам не позднее 6 июля. ЦБ направит информацию об учреждении в правоохранительные органы.