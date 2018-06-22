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ЦБ отозвал лицензию у связанного с бывшей женой Игоря Сечина банка

22.06.2018

ЦБ РФ с 22 июня отозвал лицензию у организации Мосуралбанк. В числе его совладельцев — бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Об отзыве лицензии сообщается на сайте Банка России. По его данным на 25 мая, в числе совладельцев Мосуралбанка числилась бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина. В сообщении говорится, что бизнес-модель банка была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и аффилированных с ними лиц, что привело к большому объему проблемных активов на его балансе. Кроме того, Мосуралбанк направлял в ЦБ «существенно недостоверную отчетность», чтобы скрыть от регулятора основания для отзыва лицензии.

Reuters со ссылкой на материалы ЦБ пишет, что Марина Сечина владела акциями кредитной организации через несколько региональных сбытовых компаний. Это Вологдаэнергосбыт, Роскоммунэнерго и Архэнергосбыт.

В банке введена временная администрация. Агентство по страхованию вкладов обещает начать выплаты вкладчикам не позднее 6 июля. ЦБ направит информацию об учреждении в правоохранительные органы.

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