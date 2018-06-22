В Красноярске прошел первый митинг против пенсионной реформы

Митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Красноярске. Со слов организаторов, в нем приняли участие около 1 тыс. человек.

Акция была согласована и прошла в сквере Космонавтов в спальном районе Красноярска, сообщает «Интерфакс». Организатором выступила городская профсоюзная организация. Ее зампредседателя Сергей Ледовских сообщил агентству, что на митинге собрали подписи в поддержку резолюции митинга, в которой предлагается не проводить реформу в том виде, в котором ее предложило правительство.

«У нас есть альтернативная программа, основной ее пункт — организация 2 млн новых рабочих мест до повышения пенсионного возраста», — заявил Ледовских. Он добавил, что сбор подписей продолжится, а затем резолюцию направят в правительство РФ.

О планах провести митинги против повышения пенсионного возраста сообщали Алексей Навальный, КПРФ, «Яблоко», «Левый фронт», Либертарианская партия России, а также Федерация независимых профсоюзов России и Конфедерация труда России. Навальному к данному моменту согласовали акции в 7 городах, КТР получила согласие на митинги в 4 городах. Три заявки в Москве местные власти отклонили. «Ведомости» сообщали, что протесты со стороны профсоюзов могут быть выгодны Кремлю. Источники издания говорили, что таким образом можно оттеснить из протеста оппозицию и получить основание на отказ другим силам в их акциях протеста.

14 июня был представлен законопроект, который повышает пенсионный возраст в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.