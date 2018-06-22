Врачебная комиссия не нашла оснований для госпитализации Олега Сенцова

Комиссия врачей городской больницы в Лабытнагах на Ямале не нашла оснований для экстренной госпитализации Олега Сенцова. Он держит голодовку в колонии с 14 мая.

Об этом говорится на сайте российского омбудсмена Татьяны Москальковой. Копия заключения врачей есть в ее письме омбудсмену Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой по поводу голодовки Сенцова.

Медики осмотрели Олега Сенцова 20 июня. В документе говорится, что оснований для экстренной госпитализации они не нашли. Врачи диагностировали у режиссера ангиопатию сетчатки глаз, также в документе сообщается, что он испытывает редкие головные боли.

Ранее адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе после встречи с режиссером опроверг слова Татьяны Москальковой о том, что режиссер набирает вес во время голодовки. По словам Динзе, которого цитирует «Медиазона», вес заключенного «двигается в минус по 100-200 грамм в день». Адвокат отметил, что с начала голодовки Олег Сенцов потерял 13 кг. «По всей видимости, дезинформацию Москальковой передал уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак, который регулярно навещает Сенцова», — сказал адвокат, отметив, что тот фотографировал режиссера, но отказался передать фото украинскому омбудсмену.

Олега Сенцова приговорили в России к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая режиссер держит голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных в России. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала о подозрениях о том, что Сенцова кормят принудительно, которые появились у нее после слов Москальковой о наборе им веса. ФСИН заявила, что Сенцов получает поддерживающую терапию с его разрешения.