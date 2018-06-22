Профсоюзы подали более 50 заявок на митинги против пенсионной реформы

Конфедерация труда России подала в регионах более 50 заявок на митинги против повышения пенсионного возраста. 4 из них согласованы.
Об этом сообщил изданию "Ведомости" председатель КТР Борис Кравченко. По его словам, власти согласовали митинги профсоюзов в Красноярске, Челябинске, Екатеринбурге и Сосногорске в Республике Коми. В Пскове организаторам отказали, так как в день заявленного митинга в гайд-парке будет проходить акция «За достойную старость». В Москве КТР собирается провести митинг 18 июля — после матчей ЧМ-2018 и за день до даты первого чтения законопроекта о пенсионной реформе.
Также на акции протеста собираются выйти сторонники Алексея Навального. 7 заявок на проведение митингов уже согласованы. Мэрия Москвы отклонила 3 заявки оппозиции на акции протеста в Москве.
Ранее собеседники «Ведомостей» сказали, что Кремлю может быть удобным участие профсоюзов в протестах. Председателя ФНПР Михаила Шмакова, который призывал профсоюзные отделения организовать протесты по всей стране, назвали «очень системным человеком».