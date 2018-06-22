Профсоюзы подали более 50 заявок на митинги против пенсионной реформы

Конфедерация труда России подала в регионах более 50 заявок на митинги против повышения пенсионного возраста. 4 из них согласованы.

Об этом сообщил изданию "Ведомости" председатель КТР Борис Кравченко. По его словам, власти согласовали митинги профсоюзов в Красноярске, Челябинске, Екатеринбурге и Сосногорске в Республике Коми. В Пскове организаторам отказали, так как в день заявленного митинга в гайд-парке будет проходить акция «За достойную старость». В Москве КТР собирается провести митинг 18 июля — после матчей ЧМ-2018 и за день до даты первого чтения законопроекта о пенсионной реформе.

Конфедерация труда России собирается в ближайшее время опубликовать на своем сайте карту, на которой будет показывать подачу заявок на митинги и их согласование в режиме реального времени. Ранее КТР начала сбор подписей под петицией на сайте Change.org с требованием не повышать пенсионный возраст в России. Она набрала уже более 2,3 млн подписей и стала самой популярной за всю историю существования сайта. Еще одна петиция на портале РОИ набрала необходимые 100 тыс. подписей для ее рассмотрения правительством.

Также на акции протеста собираются выйти сторонники Алексея Навального. 7 заявок на проведение митингов уже согласованы. Мэрия Москвы отклонила 3 заявки оппозиции на акции протеста в Москве.

Ранее собеседники «Ведомостей» сказали, что Кремлю может быть удобным участие профсоюзов в протестах. Председателя ФНПР Михаила Шмакова, который призывал профсоюзные отделения организовать протесты по всей стране, назвали «очень системным человеком».