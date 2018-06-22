Украина ввела санкции против «Единой России», Ротенбергов и ЦИК

Власти Украины ввели санкции против российских партий, бизнесменов и движений. Также в список попал ЦИК.

Указ о санкциях опубликован на сайте президента Украины. Так, под ограничения попадают партии «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Родина, Патриоты России и Аграрная партия. Кроме того, санкции вводятся в отношении ЦИК, ее главы Эллы Памфиловой и заместителя Николая Булаева, а также избиркома Крыма и движений «Боевое братство», «Союз ветеранов Афганистана», «Союз пенсионеров России», «Корпус «За чистые выборы». Также в список попали бизнесмены семьи Ротенбергов.

Украинские активы всех структур, попавших в список, будут заблокированы, выводить капитали другие ценности за пределы страны им запрещено. Ограничения против Ротенбергов (компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж» является главным подрядчиком строительства Крымского моста) запрещают им въезд на Украину и вывод капиталов за ее пределы.