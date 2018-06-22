«Ведомости»: протесты профсоюзов против пенсионной реформы выгодны Кремлю

Участие профсоюзов в акциях протеста против повышения пенсионного возраста выгодно для Кремля.

Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Одни из собеседников издания сказал, что выступления были предусмотрены сценарием реформы. По его мнению, митинги профсоюзов могут оттеснить из протеста другие силы, в том числе оппозицию. Источник издания считает, что если удастся начать переговоры с властью, профсоюзы могу «сыграть в пас с Кремлем».

Еще один источник издания сказал, что Кремль и профсоюзы явно договорились, «но не полностью», и последние могут «заигрывать» с обеими сторонами конфликта. По мнению собеседников издания, представители профсоюзом могут соглашаться на проведение своих акций в такое время, чтобы на них приходило меньше людей. «Согласовав их митинги, можно будет отказать другим: хотите протестовать — идите на профсоюзный митинг. Кроме того, покажут, что протест есть, но он так себе: профсоюзы призвали к митингам, пришло восемь человек», — сказал один из собеседников.

Руководителя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, который призвал профсоюзные отделения организовывать протестные акции по всей стране, источники «Ведомостей» назвали очень системным человеком и указали на его хорошие отношения с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. «Они не могут оставаться в стороне от такой темы, иначе в их существовании вообще нет никакого смысла», — добавили источники издания.

Законопроект, представленный правительством, повышает пенсионный возраст в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. О протестных митингах против пенсионной реформы сообщали Алексей Навальный, «Яблоко», КПРФ, «Левый фронт» и Либертарианская партия России. 19 июня к ним присоединилась ФНПР. В письме региональным отделениям ее глава Михаил Шмаков призвал организовывать акции протеста и доносить позицию профсоюзов до властей. Сторонникам Алексея Навального разрешили проведение митингов пока в 7 городах, заявки оппозиции в Москве власти отклонили, сославшись на проведение ЧМ-2018.