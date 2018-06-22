Навальному согласовали акции против пенсионной реформы в семи городах

Власти 7 городов согласовали Алексею Навальному митинги против повышения пенсионного возраста. В каждом из них предложены альтернативные площадки.

Митинги согласовали администрации Ставрополя, Липецка, Белгорода, Краснодара, Хабаровска и Мурманска. РБК пишет, что в 3 случаях штабы Навального не согласились с предложенным властями местом проведения, в Ставрополе и Липецке активисты не исключают, что будут проводить несанкционированный митинг, в Белгороде людей будут собирать в парке Ленина, где участие до 100 человек разрешено без уведомления властей. В Твери активисты не подавали уведомления в мэрию, так как собираются провести акцию в гайд-парке, где не требуется согласование. В 3 городах власти отказали в проведении митинга. В Новосибирске отказ пришел, в том числе, на сбор в гайд-парке, где не нужно согласование властей. В Ярославле администрация отклонила 3 заявки, в Новокузнецке также отказали без предложения альтернатив.

Заявки от штабов Навального на митинги против повышения пенсионного возраста подают в городах, где не проходят матчи ЧМ-2018. «Левый фронт» с Моссоветом и партией «Яблоко» планировали провести свои акции в Москве, но столичная мэрия отклонила их заявки , сославшись на проведение Чемпионата мира по футболу.

14 июня правительство представило законопроект, который повышает пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Петицию против пенсионной реформы на Change.org подписали более 2,3 млн человек.