ФСИН отрицает заявления о принудительном кормлении Олега Сенцова

Управление ФСИН Ямала опровергает заявления о том, что украинского режиссера Олега Сенцова кормят в колонии насильно. О таких подозрениях заявляла украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Ему назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержание основных функций органов и систем организма и недопущение развития осложнений», — сказали в ведомстве «Интерфаксу». Там отметили, что состояние режиссера оценивается как удовлетворительное.

Олег Сенцов держит голодовку с 14 июня. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сегодня сообщила в Facebook, что его могут принудительно кормить. Она делала заявление на основании слов ее российской коллеги Татьяны Москальковой. Та заявляла, что за время голодовки Сенцов поправился на 2 кг.

После разговора с адвокатом Сенцова Дмитрием Динзе Денисова сообщила, что у режиссера появились проблемы со здоровьем. По ее словам, на 26-й день голодовки у заключенного «произошел кризис», его направили в больницу и пытались покормить, но он отказался. Боясь огласки, врачи не стали настаивать «и попросили забрать его в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления».

Украинского режиссера приговорили в России к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму. В середине мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных в России.