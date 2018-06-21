Индия повысит пошлины на импорт продукции из США

Власти Индии приняли решение повысить пошлины на импорт некоторых товаров из США. Как в случае с Россией, Китаем и ЕС, это ответная мера на ввод пошлин Вашингтоном.

В перечень продукции американского экспорта, на которые Индия установит повышенные сборы, попали сельхозпродукция (яблоки, миндаль, нут, чечевица), сталь и железная руда. Новые тарифы для разных категорий вступают в силу в разное время. К примеру, пошлина на нут с 4 августа вырастет до 70%.