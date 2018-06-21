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Индия повысит пошлины на импорт продукции из США

21.06.2018

Власти Индии приняли решение повысить пошлины на импорт некоторых товаров из США. Как в случае с Россией, Китаем и ЕС, это ответная мера на ввод пошлин Вашингтоном.

В перечень продукции американского экспорта, на которые Индия установит повышенные сборы, попали сельхозпродукция (яблоки, миндаль, нут, чечевица), сталь и железная руда. Новые тарифы для разных категорий вступают в силу в разное время. К примеру, пошлина на нут с 4 августа вырастет до 70%.

Индия, как и другие партнеры США, подала жалобу на действия Вашингтона в ВТО. С 1 июня США ввели пошлины на ввоз стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Накануне Еврокомиссия приняла документ об ответных пошлинах на американские товары. Ранее стало известно, что власти России выразили желание присоединиться к этому спору на стороне ЕС. В Минэкономразвития заявили о планах ввести ввести дополнительные пошлины на американские товары. 16 июня стало известно, что Китай вводит пошлины в размере 25% на продукцию из США из-за действий Вашингтона, которыйввел сборы на товары из Китая, обвинив КНР в «хищении интеллектуальной собственности».

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