Заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов будут временными

Заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты в России будут вводиться на время, чтобы снизить рост цен на топливо. Об этом заявил на брифинге в Доме правительства вице-премьер Дмитрий Козак.

Козак сделал заявление после заседания кабмина, на котором рассматривался налоговый маневр в нефтяной отрасли, сообщает «Интерфакс». Заградительная пошлина на экспорт бензина будет составлять 90%. Вводить ее, по словам Козака, власти будут, если цены на топливо за квартал вырастут на 20% и снимать после «форс-мажора». Чиновник отметил, что размер пошлины каждый раз будет обсуждаться с нефтяниками.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволяет повышать экспортные пошлины на нефтепродукты. Сейчас за вывоз на продажу за границу светлых нефтепродуктов, масла и товарного бензина производители должны платить 30% от ставки пошлины на нефть. Экспортный сбор на прямогонный бензин составляет 55% от ставки пошлины на нефть. Это, по задумке властей, должно ограничить рост цен на бензин внутри страны.

С конца марта топливо на АЗС страны подорожало в среднем на 10%. В ФАС причиной назвали рост оптовой стоимости на 20% из-за низкого предложения нефтяными компаниями на внутреннем рынке. «Роснефть» в мае получила предупреждение от ведомства. К тому моменту стоимость нефтепродуктов на АЗС превышала цены производителей в 2 раза. Участники рынка несколько раз обращались в правительство и к президенту РФ с просьбой принять меры.

