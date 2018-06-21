Close

Первый заместитель министра культуры РФ Аристархов уволен

21.06.2018

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил первого замминистра культуры Владимира Аристархова. Он занимал эту должность 5 лет.

Как говорится в распоряжении на сайте правительства, Аристрахов уволен 20 июня по собственному желанию. На посту первого замминистра культуры он работал с мая 2013 года, координируя деятельность Департамента науки и образования, а также вопросы информатизации в культурной отрасли. В начале июня, после того, как Минкультуры сообщило об уходе Александр Журавского с поста заместителя министра, глава ведомства Владимир Мединский сказал, что там проводится плановая реорганизация.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.