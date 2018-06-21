Власти Краснодара согласовали Навальному митинг против пенсионной реформы

Митинг Алексея Навального против повышения пенсионного возраста в Краснодаре будет согласованным. Власти дали разрешение провести его 1 июля.
Об этом сообщили сторонники политика на странице митинга в сети «ВКонтакте». Организаторы собирались провести встречу в Чистяковской роще Краснодара, но мэрия предложила перенести ее в парк 30-летия Победы, так как в это время там будет проходить «публичное мероприятие с массовым количеством участников». Организаторы пишут, что согласились с этим условием.
Пленум Верховного суда РФ в ближайшее время обсудит вопросы по проведению публичных мероприятий. В документах говорится, что власти не могут отказать в проведении митинга из-за «неудобства пешеходов» или проведения другого мероприятия.