Осужденному экс-губернатору Сахалина предъявили новые обвинения

Следственный комитет предъявил новые обвинения бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину. Экс-чиновник осужден на 13 лет за коррупцию.

Новые обвинения касаются 20 фактов получения взяток Хорошавиным. Их размер составляет от 2 до 10 млн рублей, сообщается на сайте ведомства.

СК по Сахалинской области завершил следственные действия по уголовному делу, фигурантами которого, помимо Хорошавина, являются руководитель губернаторского секретариата Вячеслав Горбачев, замглавы аппарата губернатора Сахалина и правительства области Анатолий Макаров, экс-мэр Южно-Сахалинска Андрей Лобкин, который с марта 2014 года был гендиректором городского аэровокзала, а также вице-мэра Алексея Лескина.

Следствие считает, что фигуранты дела в 2014 году получили крупные взятки от 18 лиц. Кроме того, экс-губернатор «с использованием своего служебного положения умышленно создал условия к получению взяток еще от 2 лиц в размерах 3 и 10 млн рублей соответственно». В этих случаях деньги он должен был получить за содействие в избирательной кампании нескольких депутатов Южно-Сахалинска.

Двое фигурантов дела, Андрей Лобкин и Анатолий Макаров, находятся за границей. Их дела выделены в отдельное производство.