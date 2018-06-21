Партия пенсионеров России поддержала повышение пенсионного возраста

Партия пенсионеров России поддержит законопроект о пенсионной реформе, заявил председатель партии Николай Чеботарев. Он считает, что повышение пенсионного возраста будет способствовать росту пенсий.

"Мы понимаем, что повышение пенсионного возраста является лишь инструментом для повышения пенсий. Оно не для повышения возраста, а для того, чтобы в будущем было меньше проблем с пенсиями и чтобы поднять их размер до более или менее приличного уровня", - заявил Чеботарев агентству ТАСС. По мнению председателя Партии пенсионеров, если возраст не повысить, через 5-10 лет «будет совсем плохо: не то, что индексаций не будет, и сами пенсии, наверное, будут поменьше".

Главное, по словам Чеботарева, провести реформу продуманно и с широким общественным обсуждением. Он говорит, что партия поддержит инициативу правительства «при некоторых оговорках и при условии, что правительство и власть обратят на эту проблему серьезнейшее внимание».

Политик призвал кабмин тщательно все просчитать, «чтобы каждый человек понимал, что, возможно, придется и потерпеть, но потом будет лучше» и добавил, что главное — поднять качество жизни в стране, «чтобы люди доживали».

14 июня правительство представило законопроект о повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Госдума собирается принять его осенью. Петицию на Change.org с требованием не повышать пенсионный возраст подписали более 2 млн человек. На митинги протеста собираются выйти представители профсоюзов, сторонники Алексея Навального, «Левый фронт», КПРФ, «Яблоко» и Либертарианская партия России.