Глава Росприроднадзора уйдет в отставку

Замглавы Минприроды, глава Росприроднадзора Артем Сидоров покинет свой пост. Решение о замене пока не принято.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. По их данным, Артем Сидоров написал заявление об отпуске с последующим увольнением. «Новый министр хочет нового человека на этом посту», — сказал один из собеседников агентства.

Оба источника говорят, что претендентом на пост главы Росприроднадзора является замглавы Ростехнадзора Светлана Радионова, которая несколько недель назад встречалась с министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным.

Артем Сидоров возглавляет Росприроднадзор с сентября 2015 года. ДО этого он руководил министерством экологии и природных ресурсов Татарстана. Минприроды РФ с 18 мая возглавляет экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.