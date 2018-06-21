Глава Росприроднадзора уйдет в отставку

Замглавы Минприроды, глава Росприроднадзора Артем Сидоров покинет свой пост. Решение о замене пока не принято.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. По их данным, Артем Сидоров написал заявление об отпуске с последующим увольнением. «Новый министр хочет нового человека на этом посту», — сказал один из собеседников агентства.
Артем Сидоров возглавляет Росприроднадзор с сентября 2015 года. ДО этого он руководил министерством экологии и природных ресурсов Татарстана. Минприроды РФ с 18 мая возглавляет экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.