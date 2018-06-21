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Координатор «Архнадзора» сообщил об угрозах из мэрии Москвы

21.06.2018

Координатор движения «Архнадзор» сообщил, что ему приходят угрозы из московской мэрии. Это началось после того, как он опубликовал архив протоколов заседаний градостроительно-земельной комиссии города.

Об этом Андрей Новичков сообщил в Facebook. Он говорит, что после публикации архива ему и его коллегам поступали звонки «с телефонов департамента градостроительной политики» с требованием удалить документы и сообщить имя человека, который их предоставил. «В противном случае всех нас найдут органы», — написал Новичков. Он добавил, что в опубликованных документах, «которые 8 лет держались в секрете, отражены как осуществленные скандальные стройки, связанные со сносами исторических зданий и застройкой парков, так и разрабатываемые проекты, включая реновацию» и добавил, что не будет их удалять.

Движение «Архнадзор» опубликовало заявление, в котором назвало недопустимыми любые формы давления на журналистов.

18 июня Андрей Новичков опубликовал на своем сайте архив протоколов заседаний градостроительно-земельной комиссии Москвы, которую возглавляет мэр города Сергей Собянин. Там говорится, что комиссия приняла «сотни решений» о сносах исторических зданий и разрешила застройку «более 500» парков и зеленых зон.

ГЗК появилась в 2010 году. «Мы неоднократно заявляли, что именно ГЗК стала настоящим и одновременно закрытым центром принятия решений в области градостроительства и земельных отношений в Москве», — говорится в обращении «Архнадзора».

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