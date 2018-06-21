Координатор «Архнадзора» сообщил об угрозах из мэрии Москвы

Координатор движения «Архнадзор» сообщил, что ему приходят угрозы из московской мэрии. Это началось после того, как он опубликовал архив протоколов заседаний градостроительно-земельной комиссии города.

Об этом Андрей Новичков сообщил в Facebook. Он говорит, что после публикации архива ему и его коллегам поступали звонки «с телефонов департамента градостроительной политики» с требованием удалить документы и сообщить имя человека, который их предоставил. «В противном случае всех нас найдут органы», — написал Новичков. Он добавил, что в опубликованных документах, «которые 8 лет держались в секрете, отражены как осуществленные скандальные стройки, связанные со сносами исторических зданий и застройкой парков, так и разрабатываемые проекты, включая реновацию» и добавил, что не будет их удалять.

Движение «Архнадзор» опубликовало заявление, в котором назвало недопустимыми любые формы давления на журналистов.

18 июня Андрей Новичков опубликовал на своем сайте архив протоколов заседаний градостроительно-земельной комиссии Москвы, которую возглавляет мэр города Сергей Собянин. Там говорится, что комиссия приняла «сотни решений» о сносах исторических зданий и разрешила застройку «более 500» парков и зеленых зон.

ГЗК появилась в 2010 году. «Мы неоднократно заявляли, что именно ГЗК стала настоящим и одновременно закрытым центром принятия решений в области градостроительства и земельных отношений в Москве», — говорится в обращении «Архнадзора».