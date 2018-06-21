Украинский омбудсмен: Олега Сенцова могут кормить насильно

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Олега Сенцова могут кормить насильно. Режиссер с 14 мая держит голодовку в российской колонии.

«Учитывая заявления Уполномоченного РФ Татьяны Москальковой, есть основания предполагать, что Олега кормят принудительно. Прием пищи против собственной воли является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением и запрещен международным законодательством», — написала Денисова в Facebook, где опубликовала обращение к замминистра юстиции Украины и уполномоченному по делам ЕСПЧ Ивану Лищине. Денисова добавила, что достоверной информации о здоровье заключенного у нее нет.

15 июня российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что за время голодовки, которую Олег Сенцов держит с 14 мая, он поправился на 2 кг. В интервью екатеринбургскому «Четвертому каналу» она говорила, что Сенцов ежедневно с его разрешения получает капельницы с питательными веществами. Людмила Денисова просит Лищину направить в ЕСПЧ заявление о нарушении прав режиссера.

Ранее стало известно, что ЕСПЧ запросил у российских властей детальную информацию о здоровье заключенного, а также данные о соблюдении Конвенции по правам человека в связи с его голодовкой.

Олег Сенцов осужден в России на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Больше месяца, с 14 мая, он держит голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных в России.