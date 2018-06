The Guardian: лоббист Олега Дерипаски девять раз встречался с Джулианом Ассанжем

Американский лоббист Адам Уолдман в 2017 году 9 раз посетил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в лондонском посольстве Эквадора. Уолдман работает на российского бизнесмена Олега Дерипаску.

Об этом сообщает The Guardian. Ссылаясь на журнал посещений посольства, издание пишет, что Уолдман стал одним из самых частых посетителей Ассанжа в прошлом году. От комментариев он отказался и о чем они говорили — неизвестно. Ранее, пишет The Guardian, создатель WikiLeaks упоминался в переписке Уолдмана с американским сенатором Марком Уорнером. Fox News сообщал, что Уолдман пытался добиться сделки между Ассанжем и Минюстом США. Информация о визитах Уолдмана к основателю WikiLeaks «может поставить новые вопросы о масштабе и природе возможных связей Ассанжа с Россией», — пишет The Guardian.

США считают, что к публикации украденных хакерами документов Демократической партии на WikiLeaks причастны власти России. Олег Дерипаска также упоминался в этом контексте из-за своих связей с бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. С апреля Дерипаска находится под санкциями США.

The Guardian отмечает, что он впервые нанял лоббиста в 2009 году, Уолдман добивался получения американской визы для бизнесмена, когда у того возникли проблемы с документами из-за обвинений в связях с оргпреступностью. В 2017 Дерипаска заплатил Уолдману $562 тыс. Лоббистан консультировал компанию Дерипаски UC Rusal по юридическим вопросам, а также выступал в качестве советника главы российского МИД Сергея Лаврова.