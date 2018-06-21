Минздрав заподозрили в сговоре с фармкомпанией

Минздрав стал фигурантом одного из дел, заведенных федеральной антимонопольной службой в отношении крупной фармацевтической компании «Р-Фарм». Ведомство подозревают в сговоре.

Как сообщает РБК, дела возбуждены после внеплановой проверки в Минздраве, которая прошла в апреле. В них говорится о нарушении статей закона о защите конкуренции — они запрещают картельные сговоры, соглашения с органами власти и соглашения между хозяйствующими субъектами.

В ФАС заявили, что Минздрав создавал преимущественные условия для «Р-Фарм». Эта компания специализируется на препаратах портив онкологии, ВИЧ и гепатитов. Там агентству заявили, что запросы от антимонопольной службы к ним не поступали и о возбужденных делах им не известно.

Источник издания «Ведомости», знакомый с итогами проверки, рассказал, что в 2017 году «Р-Фарм» нарушил условия 19 контрактов на сумму примерно в 3 млрд рублей. Нарушения касались закупки препаратов от ВИЧ, гепатитов и туберкулеза. По данным сайта госзакупок и сервиса «СПАРК-Маркетинг», 3 контракта «Р-Фарм» были прекращены по соглашению сторон, у еще 16 изменили условия. Источник газеты сказал, что за такие действия компанию должны были внести в реестр недобросовестных поставщиков, но не сделали этого.

В Минздраве сказали, что информация о сговоре не соответствует действительности, а ФАС провела проверку с грубыми нарушениями. Теперь Минздрав собирается жаловаться на атимонопольщиков в прокуратуру.