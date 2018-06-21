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ЕСПЧ запросил информацию о здоровье Олега Сенцова

21.06.2018

Европейский суд по правам человека попросил власти России предоставить детальную информацию о здоровье украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима. Также ЕСПЧ предложил Сенцову прекратить голодовку.

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на адвокатов международной правозащитной группы «Агора» Наташу Добреву и Дмитрия Динзе. ЕСПЧ запросил информацию о том, соблюдаются ли в отношении Олега Сенцова требования статей 2, 3 и 4 Европейской Конвенции о защите прав человека (право на жизнь, запрещение пыток, а также запрещение рабства и принудительного труда). По словам адвокатов, это означает, что власти обязаны не допустить смерти Сенцова и в то же время не справе использовать принудительное кормление. ЕСПЧ просит предоставить всю информацию о здоровье заключенного до 27 июня.

Украинского режиссера Олега Сенцова в России приговорили к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных, которые отбывают сроки в России. Режиссер получает поддерживающую терапию.

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