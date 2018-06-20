Панама ведет расследование в отношении компании Ролдугина

Власти Панамы с 2016 года ведут расследование в отношении компании, которая принадлежит другу Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину.

Об этом сообщает «Новая газета». Как выяснилось в ходе исследования новых документов из «панамского архива», которые охватывают период после публикации первой утечки, в декабре 2016 года в офис панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca пришел запрос из прокуратуры страны. Ведомство потребовало предоставить документы на компанию Ролдугина International Media Overseas в связи с экономическим преступлением.

Издание отмечает, что сразу после первых публикаций о «панамском архиве» в апреле 2016 года регистратор офшоров направил властям Британским Виргинских островов отчет «о подозрительной деятельности» в отношении еще одной компании Ролдугина Sonnette Overseas. Основанием для этого назвали публикации о том, что виолончелист является близким другом Путина. Такие же отчеты были направлены в отношении компаний Ротенбергов, которые так же считаются приближенными к российскому президенту. «Новая» пишет, что Sonnette Overseas Ролдугина получала займы от крупных российских бизнесменов, которые ей потом прощали за символические вознаграждения.

В новых документах «панамского архива» говорится, что 21 декабря 2016 года в офис Mossack Fonseca пришел запрос из прокуратуры Панамы, в котором ведомство просило предоставить все имеющиеся документы на компанию International Media Overseas S. A. (IMO), чтобы включить их в материалы расследования об экономическом преступлении. По данным «Новой», эта компания проводила «странные сделки с акциями крупнейших госкомпаний России. Она, например, заключала одновременно два договора — на покупку акций «Роснефти» и на прекращение этого же соглашения». За срыв договора, пишет издание, компания виолончелиста получила компенсацию в $750 тыс. В других случаях компании Ролдугина покупали пакеты акций российских предприятий и продавали их «буквально на следующий день ровно тем, у кого купили вчера, но со значительной прибылью». Опрошенные изданием эксперты считают, что сделок не существовало, а контракты подписывались, чтобы обеспечить подтверждение легального происхождения средств.

«Панамский архив» — это документы панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Материалы от анонимного источника получила газета Süddeutsche Zeitung. Над ними работали журналисты нескольких стран, в России партнером проекта стала «Новая газета». В архиве, в частности, нашли данные об офшорах близкого друга Путина Сергея Ролдугина и их сомнительных сделках.