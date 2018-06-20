Румыния признала арестованную в России за шпионаж своей гражданкой

Топ-менеджер «Интер РАО ЕЭС» Карина Цуркан, арестованная в Москве под подозрению в шпионаже, является гражданкой Румынии.

Об этом сообщили агентству РБК в посольстве Румынии в Москве. МИД республики готовит заявление по этому поводу. Ранее глава ведомства Теодор Мелешкану сказал румынскому агентству AGERPRESS о том, что у Цуркан есть несколько паспортов, в том числе гражданки Румынии и Молдавии. Позже стало известно, что от молдавского гражданства женщина отказалась в 2016 году. По делу Цуркан допросили замглавы Минэнерго РФ Вячеслава Кравченко.

Суд арестовал топ-менеджера «Интер РАО ЕЭС» на 2 месяца. В ее отношении возбуждено дело по статье «шпионаж». Сообщалось, что она подозревается в передаче информации о крупных энергетических проектах России за рубежом румынской разведке, которая может сотрудничать с ЦРУ. Наказание за шпионаж составляет до 20 лет лишения свободы.