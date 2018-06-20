Сообщившего о кокаине в российском посольстве дипломата перевели в Мексику

Президент Владимир Путин освободил дипломата Виктора Коронелли от должности российского посла в Аргентине. Он станет послом страны в Мексике.

Послом России в Аргентине президентским указом назначен бывший замглавы департамента новых вызовов и угроз МИДа Дмитрий Феоктистов. О смене послов говорится в указах, размещенный на портале официальной правовой информации. Оба назначения были одобрены Госдумой в марте, тогда говорилось, что это не связано с «кокаиновым скандалом».