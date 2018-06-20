Сообщившего о кокаине в российском посольстве дипломата перевели в Мексику

Президент Владимир Путин освободил дипломата Виктора Коронелли от должности российского посла в Аргентине. Он станет послом страны в Мексике.
Послом России в Аргентине президентским указом назначен бывший замглавы департамента новых вызовов и угроз МИДа Дмитрий Феоктистов. О смене послов говорится в указах, размещенный на портале официальной правовой информации. Оба назначения были одобрены Госдумой в марте, тогда говорилось, что это не связано с «кокаиновым скандалом».
23 февраля стало известно, что полиция нашла в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе 400 кг кокаина
. Наркотик был спрятан и расфасован по 12 чемоданам, зарегистрированным как дипломатический багаж. Расследование шло больше года. О находке полиции сообщил посол России в Аргентине Виктор Коронелли, по его словам, чемоданы в декабре 2016 года нашел новый завхоз школы. Кокаин в чемоданах заменили мукой, позже их переправили в Россию, где задержали получателей груза, в том числе предыдущего завхоза этой школы. В марте был задержан
и предполагаемый организатор поставки.