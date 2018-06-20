Либертарианская партия проведет в Москве митинг против повышения пенсионного возраста

Либертарианская партия России подала заявку на проведение в Москве митинга против повышения пенсионного возраста. Акция запланировала на проспекте Сахарова.
Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь ЛПР Соня Блейд. Помимо пенсионной реформы, Либертарианская партия выступит против увеличения НДС до 20%. Заявка подана на участие 10 тыс. человек.
Ранее о митингах против повышения пенсионного возраста
в Москве и российских регионах сообщили КПРФ, Алексей Навальный, «Левый фронт», «Яблоко» и профсоюзы. 14 июня правительство России представило законопроект
, который поэтапно повышает пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Петицию Конфедерации труда России против этой реформы на Change.org подписали
более 2 млн человек. Аналогичное обращение на портале «Российская общественная инициатива» набрало
нужные 100 тыс. подписей и теперь его должно рассмотреть правительство.