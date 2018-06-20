Либертарианская партия проведет в Москве митинг против повышения пенсионного возраста

Либертарианская партия России подала заявку на проведение в Москве митинга против повышения пенсионного возраста. Акция запланировала на проспекте Сахарова.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь ЛПР Соня Блейд. Помимо пенсионной реформы, Либертарианская партия выступит против увеличения НДС до 20%. Заявка подана на участие 10 тыс. человек.