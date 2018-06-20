«Ведомости»: спрос на вторую амнистию капитала огромен и будет расти

Спрос на вторую амнистию капитала в России «огромен» и будет увеличиваться. Об этом говорят консультанты и сотрудники Федеральной налоговой службы.

Об этом сообщает газета «Ведомости». Ее собеседники говорят, что бизнес напуган расширением антироссийских санкций, а также вводом автоматического обмена налоговыми данными между странами, который начнет действовать до конца лета. В рамках обмена ФНС будет получать информацию из 70 стран мира, включая популярные офшоры, такие как Каймановы, Бермудские и Британские Виргинские острова.

По данным Минфина, в ходе предыдущей амнистии в 2016 году было подано 7200 деклараций. В ведомстве газете сказали, что второй этап будет более успешным, так как при его запуске удалось учесть «все недостатки предыдущего». По правилам новой амнистии, с капиталов, возвращенных в Россию из-за рубежа не нужно платить налог на прибыль и НДФЛ. Кроме того, разрешается декларировать банковские счета, закрытые до 1 марта — властям запрещено привлекать к ответственности за нарушения по ним. В аудиторских компаниях говорят о большом спросе на подготовку деклараций.

Руководители налоговой практики в крупных компаниях сказали изданию, что бизнес больше всего встревожен планами по автоматическому обмену информацией, в ходе которого российская налоговая служба узнает о счетах за рубежом. По их мнению, вернуть капиталы в страну пока не удастся, так как амнистия не обязывает это делать. «Если деньги и переводят, то чтобы не попасть под штрафы из-за запрещенных валютных операций», — сообщили изданию менеджеры двух зарубежных банков, добавив, что многие впоследствии закрывают счет и возвращают средства за границу.