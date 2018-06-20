В Россию экстрадировали обвиняемого в 60 заказных убийствах

Главаря крупной ОПГ Аслана Гагиева (Джако) экстрадировали в Москву из Вены. Он причастен к 60 заказным убийствам.

На сайте МВД сообщается, что Гагиев обвиняется в совершении преступлений по 5 статьям Уголовного Кодекса и причастен «к десяткам заказных убийств, в том числе руководителей правоохранительных органов, крупных чиновников и известных бизнесменов». Несколько его сообщников задержали ранее и приговорили к длительным срокам лишения свободы.

«КоммерсантЪ» пишет , что Гагиева отправили в Москву обычным рейсом «Аэрофлота, в полете его сопровождали сотрудники ФСБ, ФСИН и бюро российского Интерпола МВД РФ, а из аэропорта под усиленной охраной доставили в СИЗО. Главное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу заочно обвинил его в организации 60 убийств, для которых тот, по версии следствия, создал преступное сообщество с участием киллеров и офицеров спецподразделения внутренних войск МВД.

В октябре 2014 года Аслана Гагиева объявили в международный розыск. Спустя год полиция задержала его в Вене, после этого австрийские суды несколько раз выносили решение о его экстрадиции в Россию, но отменяли их. Генпрокуратура РФ предоставила Австрии особые гарантии того, что авторитет будет содержаться под стражей в условиях, соответствующих европейским, и не будет казнен. В 2017 году было решено отправить его в Москву, но защита Гагиева предоставила справку о том, что он болен аэрофобией. После обследования специалисты пришли к выводу, что тот симулирует заболевание.

В ближайшее время авторитету предъявят обвинение, ему грозит пожизненный срок. Отмечается, что Гагиев подал иск к властям Австрии в ЕСПЧ. Он считает, что его не должны были так долго держать под стражей и отправлять в Россию.