Медведеву предложат ввести гарантии сохранения работы для россиян старше 50 лет

Члены «Единой России» на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым собираются обсудить гарантии того, что при повышении пенсионного возраста россияне старше 50 лет сохранят работу.

Как сообщили РБК участники встречи, нужны гарантии, чтобы людей в этом возрасте не увольняли, либо чтобы после увольнения они могли переобучиться и найти новую работу. Также речь пойдет о возврате к советской системе распределения выпускников вузов, чтобы молодежь не оставалась без рабочих мест. Конкретных предложений у «Единой России» нет. Собеседники агентства добавили, что если будут достигнуты какие-либо договоренности, они примут законопроекты для защиты этих категорий россиян.

14 июня правительство преставило законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Переходный период должен стартовать в 2019 году. В Госдуме говорили, что намерены принять документ осенью. КПРФ, Алексей Навальный, «Левый фронт», «Яблоко» и профсоюзы намерены провести акции протеста против пенсионной реформы.

Сегодня фонд "Петербургская политика" выпустил доклад, одним из вероятных сценариев развития ситуации в котором называется смягчение реформы по инициативе государства.