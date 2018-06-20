Эксперты Комитета гражданских инициатив Кудрина рассказали о протестной активности в регионах

Алтай, Дагестан, Кемеровская область, Москва и Ростовская область оказались самыми протестными регионами России в 2017 году. Эксперты отмечают, что активность снижается из-за роста экономики.

Об этом говорится в докладе Комитета гражданских инициатив, созданного главой Счетной палаты Алексеем Кудриным. Документ под названием «Мониторинг самочувствия регионов: три года в строю» цитирует РБК.

В докладе говорится, что в 2015-2017 годах протестная активность в России росла каждое полугодие. Это эксперты объяснили большим количеством акций неполитического характера, связанных с местными проблемами, и ростом публичной активности в регионах, в которых до этого митинги происходили нечасто. Во второй половине 2017 года количество протестов стало уменьшаться. По мнению авторов доклада, это произошло из-за относительно благоприятной экономической динамики. Если в первом полугодии прошлого года эксперты отнесли к группе риска по экономическому показателю 12 регионов, то спустя полгода — 5. Эксперты отмечают, что большими поводами, чем проблемы в экономике, для протестов являются социальные потрясения (например, полигон «Ядрово» или пожар в «Зимней вишне»).

Первое за 2 года снижение протестной активности эксперты связали со спадом антикоррупционной кампании и активности в Сибири, на Дальнем Востоке и Северо-Западе, где показатели вернулись на уровень 2015-2016 годов. Снижение количества митингов в этих регионах эксперты объясняют их «волнообразностью». «Они просто выдохлись на время», — сказал РБК один из авторов доклада Алексей Титков.

Нынешняя ситуация не означает, что в дальнейшем протестов будет становиться меньше, считают эксперты КГИ. Долгосрочные причины волнений — такие как проблемы городской среды, социальных гарантий и прав предпринимателей — сохраняются и в будущем проявят себя.

При этом в Центре экономических и политических реформ говорят, что не наблюдают снижения протестной активности. «Можно сказать, что пошли на спад некоторые темы, но вместо них вышли на повестку другие. Если в 2017 году активны были дольщики. Например, то теперь их слышно мало, за то много было экономической протестности», — заявил руководитель Центра Николай Миронов.