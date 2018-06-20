Еврокомиссия ввела пошлины на товары из США

Европейская комиссия приняла документ, который вводит пошлины в размере 25% на товары из США. Это ответ на ввод Вашингтоном сборов на сталь и алюминий.

Сообщение Еврокомиссии цитирует «Интерфакс». С 22 июня в странах Евросоюза будут действовать пошлины в размере 25% на товары из США общим объемом €2,8 млрд.

«Мы не хотели оказаться в этом положении. Однако одностороннее и необоснованное решение США ввести пошлины на сталь и алюминий из ЕС не оставило нам иного выбора», — заявила член Еврокомиссии по вопросам торговли Сесилия Мальстрем. Она добавила, что ЕС снимет пошлины, если то же самое сделает Вашингтон. В список товаров, которые будут облагаться сборами в ЕС, входят, в числе прочих, мотоциклы Harley Davidson, джинсы Levi Strauss и бурбон. Также там указаны продукцию из стали и алюминия, сельскохозяйственные товары, продукты питания, косметика, одежда, яхты и т.д.

С 1 июня США ввели пошлины на ввоз стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Еврокомиссия заявила, что ответит пропорционально. 1 июня организация подала иск в ВТО. Сегодня стало известно, что власти России выразили желание присоединиться к этому спору на стороне ЕС. Днем ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что власти страны собираются ввести дополнительные пошлины на американские товары в ответ на введение США сборов на сталь и алюминий. 16 июня стало известно, что Китай вводит пошлины в размере 25% на продукцию из США из-за действий Вашингтона, который ввел сборы на товары из Китая, обвинив КНР в «хищении интеллектуальной собственности».