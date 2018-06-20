По делу о шпионаже допросили замглавы Минэнерго РФ

Заместителя министра энергетики России Вячеслава Кравченко допросили по делу подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан. Он проходит по делу свидетелем.

Как сообщает «Интерфакс», Кравченко допросили, так как он контактировал с Кариной Цуркан. На его месте работы прошел обыск. По словам источника агентства, замглавы Минэнерго утверждает, что ничего не знал о возможной деятельности подозреваемой.