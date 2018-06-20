По делу о шпионаже допросили замглавы Минэнерго РФ

Заместителя министра энергетики России Вячеслава Кравченко допросили по делу подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан. Он проходит по делу свидетелем.
Как сообщает «Интерфакс», Кравченко допросили, так как он контактировал с Кариной Цуркан. На его месте работы прошел обыск. По словам источника агентства, замглавы Минэнерго утверждает, что ничего не знал о возможной деятельности подозреваемой.
Члена правления «Интер РАО ЕЭС» Карину Цуркан задержали 19 июня
. Ее подозревают в шпионаже на Службу внешней разведки Румынии, которая, по некоторым данным, сотрудничает с ЦРУ. Следствие считает, что она сообщили о крупных энергетических проектах России за рубежом. Суд арестовал подозреваемую на 2 месяца, она не признает вину. Источник «Интерфакса» сообщил, что следствие «располагает изобличающими ее сведениями». По его данным, российские спецслужбы долго наблюдали за Цуркан и фиксировали передачу секретной информации.